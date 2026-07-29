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کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: هرچند از روزهای پایانی هفته از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، اما همچنان ضرورت دارد شهروندان تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس مدلهای هواشناسی، جو استان از امروز تا اوایل هفته آینده آرام و پایدار خواهد بود، هرچند که طی این مدت سرعت وزش باد افزایشیافته و گاهی به محدوده قابلملاحظه تا نسبتاً شدید میرسد.
بهمن محمدی مقدم افزود: برای روزهای آغازین هفته پیشرو، افزایش ابر در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود که نشانهای از تغییرات تدریجی در الگوی جوی دارد.
کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به ماندگاری هوای گرم طی امروز در منطقه، تأکید کرد: این شرایط میتواند با مخاطراتی نظیر افزایش چشمگیر مصرف حاملهای انرژی، خطر گرمازدگی، آتشسوزی در مراتع و خسارت ناشی از تنش دمایی در بخشهای کشاورزی و دامداری همراه باشد.
محمدی مقدم در ادامه بیان کرد: هرچند از روزهای پایانی هفته از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، اما همچنان ضرورت دارد شهروندان تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
وی از عموم مردم خواست تا با صرفهجویی در مصرف آب و برق و پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما، از بروز حوادث ناشی از گرمازدگی جلوگیری کنند.