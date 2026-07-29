به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با توجه به نیاز مبرم ۷۴ بیمارستان استان به ذخایر خونی، تأمین خون برای گروه‌های آسیب‌پذیری همچون بیماران تالاسمی و مبتلایان به سرطان، نیازمند تداوم فرهنگ ایثار است.

میرزاخانی، معاون فنی و فناوری نوین اداره کل انتقال خون استان فارس، با اشاره به اهمیت راهبردی این نهاد، اعلام کرد که استان فارس به عنوان یک قطب درمانی، وظیفه پشتیبانی از ۷۴ مرکز استانی و همچنین ۳ مرکز درمانی در خارج از استان را بر عهده دارد.

هر واحد خون، فرصت زندگی برای سه بیمار است

معاون فنی اداره کل انتقال خون با تأکید بر بهره‌وری بالای فرآیند‌های تخصصی، تصریح کرد: «از هر واحد خون دریافتی، حدود ۳ فرآورده خونی مختلف تهیه می‌شود. این بدان معناست که هر شهروندی با یک بار اهدای خون، عملاً فرصت زندگی را به سه بیمار نیازمند بازمی‌گرداند.»

بیماران تالاسمی؛ نیاز روزانه به خون

وی با اشاره به وضعیت بیماران تالاسمی در استان، افزود: «جامعه آماری ۲۱۳۱ بیمار تالاسمی در فارس، به دلیل ماهیت بیماری، از “دریافت‌کنندگان ثابت” خون محسوب می‌شوند و نیاز آنها به این ذخایر، ماهیتی روزانه دارد. علاوه بر این گروه، بخش قابل‌توجهی از ذخایر خونی استان نیز به بیماران مبتلا به سرطان اختصاص می‌یابد که حیاتشان به این ذخایر وابسته است.»

درخواست از شهروندان برای پیوستن به «زنجیره نجات»

اداره کل انتقال خون فارس در پایان با تأکید بر اینکه تداوم خدمت‌رسانی به این حجم از بیماران مستلزم تقویت فرهنگ ایثار است، از شهروندان دعوت کرد با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، به این شبکه نجات بپیوندند.