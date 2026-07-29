رئیس مرکز و کمیته امور اتباع و مهاجرین خارجی از فعال بودن ۹ مرز برای زائران خارجی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۲ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم ایران از مرز شلمچه راهی عراق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز و کمیته امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان اینکه روند ساماندهی تردد زائران خارجی هر سال منسجم‌تر و منظم‌تر می‌شود، اظهار داشت: هر سال ساختار ارائه خدمات به زائران خارجی تکمیل‌تر شده و امروز از جنوبی‌ترین نقطه کشور یعنی مرز شلمچه تا مرزهای شمال‌غربی، سازوکار مشخصی برای تردد اتباع خارجی پیش‌بینی شده است.

یاراحمدی با اشاره به تقسیم‌بندی مرزهای خروجی گفت: اتباع خارجی مقیم ایران فقط از مرز شلمچه امکان خروج برای زیارت اربعین را دارند. مرز چذابه نیز برای اتباعی در نظر گرفته شده است که به‌صورت ترانزیتی از خاک ایران عبور کرده و قصد ورود به عراق یا بازگشت از این کشور را دارند.

وی افزود: در مرزهای شمال‌غربی نیز مسیرهایی برای اتباع کشورهای آسیای میانه، قفقاز، ترکیه و همچنین زائرانی که از اروپا و سایر کشورها به‌صورت زمینی وارد ایران می‌شوند، پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور ادامه داد: امسال از مرز حاج عمران نیز استفاده می‌شود و به دلیل اینکه حجم تردد در این مرزها کمتر است، محدودیتی برای عبور زائران وجود ندارد. در مجموع ۹ مرز فعال برای تردد اتباع خارجی در نظر گرفته شده که مهم‌ترین و پرترددترین آن‌ها مرز شلمچه است.

وی درباره بازگشت زائران نیز گفت: توصیه ما این است که اتباع خارجی از همان مرزی که از کشور خارج شده‌اند، بازگردند؛ زیرا برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارائه خدمات بر همین اساس انجام شده است.

یاراحمدی تصریح کرد: البته در برخی موارد و با هماهنگی پلیس عراق، امکان بازگشت از سایر مرزها نیز فراهم می‌شود، اما در ایام اوج بازگشت زائران، به‌منظور مدیریت ازدحام، بهتر است افراد از همان مسیر اولیه بازگردند.

رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور با اشاره به اسناد مسافرتی ویژه اتباع خارجی گفت: بسیاری از اتباع خارجی مقیم ایران به دلیل قرار داشتن در وضعیت پناهندگی، گذرنامه ندارند؛ از این رو سندی به نام «دفترچه خادم» برای آنان صادر می‌شود که به‌عنوان سند معتبر مسافرتی مورد پذیرش دولت عراق است.

وی افزود: پلیس تاکنون ۱۲۱ هزار و ۳۲۷ دفترچه خادم صادر کرده که از این تعداد ۶۳ هزار و ۵۶۸ دفترچه تحویل اتباع خارجی شده است و روند تحویل همچنان ادامه دارد.

یاراحمدی درباره آمار تردد زائران نیز اظهار داشت: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون ۶۲ هزار و ۱۶۸ نفر از اتباع خارجی از کشور خارج شده‌اند و ۲۰ هزار و ۴۶۷ نفر نیز پس از انجام زیارت به کشور بازگشته‌اند.

وی با تشریح روند ثبت‌نام زائران گفت: اتباع خارجی دارای اقامت قانونی باید به ۲۰۰ دفتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در سراسر کشور مراجعه کنند. پس از ثبت درخواست، دفترچه خادم حداکثر ظرف سه روز صادر و در اختیار متقاضی و اعضای خانواده وی قرار می‌گیرد.

وی افزود: برای صدور این دفترچه هیچ محدودیتی وجود ندارد و پلیس در شش نقطه کشور امکان صدور آن را فراهم کرده تا اتباع مجبور نباشند فقط به تهران مراجعه کنند.

یاراحمدی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: حدود پنج سال است که دفترچه خادم به‌عنوان سند مسافرتی معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر با استفاده از این دفترچه در مراسم اربعین شرکت کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همین میزان متقاضی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امسال روند صدور دفترچه‌ها را زودتر آغاز کردیم؛ زیرا با توجه به شرایط خاص کشور، احتمال بروز برخی مشکلات وجود داشت و تلاش کردیم زائران بدون دغدغه اسناد مسافرتی خود را دریافت کنند.

رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور با اشاره به تسهیلات ویژه اتباع عبوری گفت: برای اتباع ترانزیتی، ویزای ورود دوباره به ایران هنگام رفت و بازگشت کاملاً رایگان است.

وی افزود: دولت عراق نیز برای اتباع افغانستانی سهمیه‌ای بیش از ۱۵ هزار ویزای رایگان در نظر گرفته و امکان استفاده آنان از ناوگان حمل‌ونقل شخصی یا امکانات حمل‌ونقل پیش‌بینی‌شده در ایران فراهم است.

یاراحمدی در پایان تأکید کرد: تمامی امکانات لازم برای اتباع خارجی مقیم و زائران عبوری فراهم شده است تا همانند اتباع ایرانی بتوانند با سهولت و امنیت در مراسم باشکوه اربعین حسینی حضور یابند.