به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فاطمه عسکری تامرادی اظهار داشت: سکته مغزی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موارد اورژانسی محسوب می‌شود و برای انجام اقدامات تشخیصی و آغاز درمان‌های تخصصی برای این بیماران، تیم درمان زمان محدود در اختیار دارد؛ به همین دلیل فناوری تله‌استروک در حوزه درمان سکته‌های مغزی از اولویت‌های مهم و مورد توجه وزارت بهداشت و درمان است.

وی تصریح کرد: فناوری تله‌استروک این امکان را فراهم می‌کند تا تیم درمان بتواند از طریق ارتباط تصویری، پایش وضعیت بیماران دچار علائم سکته مغزی را به کمک متخصصان مغز و اعصاب در مراکز درمانی انجام دهد. به عبارتی، با استفاده از این فناوری، تیم درمان می‌تواند بلافاصله با متخصص مغز و اعصاب، حتی در فاصله‌ای دور، درباره بیمار دچار سکته مغزی مشورت کند.

دکتر عسکری تامرادی ادامه داد: تجهیز اورژانس بیمارستان شهید طباطبایی باغملک به فناوری تله‌استروک و فراهم‌شدن امکان دسترسی سریع‌تر به متخصصان مغز و اعصاب، گامی مهم در راستای ارتقای خدمات اورژانسی و کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی در این شهرستان است.