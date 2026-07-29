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مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک در استان خوزستان از تجهیز اورژانس بیمارستان شهید طباطبایی این شهرستان به فناوری تلهاستروک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فاطمه عسکری تامرادی اظهار داشت: سکته مغزی یکی از مهمترین و حساسترین موارد اورژانسی محسوب میشود و برای انجام اقدامات تشخیصی و آغاز درمانهای تخصصی برای این بیماران، تیم درمان زمان محدود در اختیار دارد؛ به همین دلیل فناوری تلهاستروک در حوزه درمان سکتههای مغزی از اولویتهای مهم و مورد توجه وزارت بهداشت و درمان است.
وی تصریح کرد: فناوری تلهاستروک این امکان را فراهم میکند تا تیم درمان بتواند از طریق ارتباط تصویری، پایش وضعیت بیماران دچار علائم سکته مغزی را به کمک متخصصان مغز و اعصاب در مراکز درمانی انجام دهد. به عبارتی، با استفاده از این فناوری، تیم درمان میتواند بلافاصله با متخصص مغز و اعصاب، حتی در فاصلهای دور، درباره بیمار دچار سکته مغزی مشورت کند.
دکتر عسکری تامرادی ادامه داد: تجهیز اورژانس بیمارستان شهید طباطبایی باغملک به فناوری تلهاستروک و فراهمشدن امکان دسترسی سریعتر به متخصصان مغز و اعصاب، گامی مهم در راستای ارتقای خدمات اورژانسی و کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی در این شهرستان است.