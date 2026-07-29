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مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان کمیجان از ساعت ۸ صبح در یادمان گلزار شهدای گمنام پارک شهر آغاز و با حرکت به سمت امامزاده یحیی روستای اسفندان ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان کمیجان مقرر شد این مراسم از ساعت ۸ صبح از محل یادمان گلزار شهدای گمنام در پارک شهر کمیجان به سمت امام زاده یحیی روستای اسفندان برگزار شود.
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در نشستی با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان تفرش آخرین وضعیت طرحهای نیروگاههای خورشیدی در دست ساخت، روند پیشرفت فیزیکی طرحها، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها بررسی شد.
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شورای ترافیک شهرستان شازند با موضوع رفع نقاط حادثهخیز شهری و روستایی، پیگیری احداث مرکز معاینه فنی و پارکینگ خودروهای سنگین در شهرستان، تشکیل جلسه داد.
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فرماندار شهرستان شازند به همراه جمعی از مسئولین شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت، از مرکز فنی و حرفهای دومنظوره شازند و آستانه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها، برنامهها و دورههای آموزشی در حال اجرا قرار گرفت.
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بنا بر اعلام ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان، زمان برگزاری آزمونهای مهارتی در هفته دوم به دلیل مصادف شدن هفته دوم مرداد ماه با ایام اربعین حسینی تغییر کرد.
به این ترتیب آزمونهایی که قرار بود دهم تا چهاردهم تیرماه برگزار شود به هفته آخر مرداد ماه موکول و از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ مرداد برگزار می شود.
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