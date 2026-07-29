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فرماندار صومعهسرا گفت: از سال گذشته تاکنون برای ایجاد اشتغال پایدار ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به هزار نفر از افراد دارای آموزشهای مهارتی و مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی در این شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار صومعهسرا، بمناسبت هفته ملی مهارت در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه پیوند مهارت، آموزش و اشتغالزایی موجب توانمند سازی نیروی کار میشود گفت: از سال گذشته تاکنون با حمایت دولت از ایجاد اشتغال پایدار ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به هزار نفر از افراد دارای آموزشهای مهارتی و مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی این شهرستان پرداخت شده است.
حمید رضائی با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری مرکز آموزش فنی و حرفهای صومعهسرا افزود:آموزش فقط ویژه جویندگان کار نیست؛ بلکه شاغلین در صنایع نیز برای بهروزرسانی دانش و افزایش بهرهوری، به آموزشهای مهارتی نیاز دارند تا اشتغال موجود حفظ و تقویت شود.
در پایان این همایش از کار آفرینان برتر و مدیران و مربیان آموزش و مهارت موفق با اهدای لوح قدردانی شد.