خانواده شهدای دانش‌آموز میناب همزمان با افزایش تردد زائران اربعین، سفر زیارتی خود به عتبات عالیات را از مرز بین‌المللی شلمچه آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با اوج‌گیری تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی شلمچه، خانواده‌های شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب با حضور در این مرز، عازم کربلای معلی شدند.

این خانواده‌ها که فرزندان دانش‌آموز خود را در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت از دست داده‌اند، با در دست داشتن تصاویر و یادگاری‌های شهدا، سفر اربعین را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ادامه راه شهیدان عنوان کردند.

پدران و مادران این شهدا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، زیارت اربعین را نماد تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانستند و تأکید کردند اگرچه جای خالی فرزندانشان در این سفر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اما راه و آرمان آنان با الهام از نهضت عاشورا ادامه خواهد یافت.

خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب همچنین اعلام کردند مهم‌ترین دعای آنان در حرم مطهر امام حسین(ع)، عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی، سلامتی مردم و عاقبت‌به‌خیری جوانان این سرزمین است.

مرز بین‌المللی شلمچه این روزها علاوه بر میزبانی از خیل عظیم زائران اربعین، میزبان خانواده‌هایی است که با صبر و استقامت، یاد و خاطره عزیزان شهید خود را در مسیر کربلا زنده نگه داشته و بر استمرار فرهنگ عاشورا و شهادت تأکید می‌کنند.