وزیر نیرو با تأکید بر موفقیت‌های صنعت آب و برق با اتکا به توان صنعتگران داخلی، گفت: وزارت نیرو با ورود به مرحله ارتقای کیفیت خدمات، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را به عنوان قله فعالیت این صنعت دنبال می‌کند.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، مسیر ارتقای صنعت آب و برق

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، مسیر ارتقای صنعت آب و برق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس علی ابادی وزیر نیرو درحاشیه نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های صنعت آب و برق با محوریت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات، با قدردانی از همراهی صنعتگران و مردم، افزود: خوشبختانه با همکاری صنعتگران، دستاورد‌های ارزشمندی در صنعت آب و برق حاصل شده و امروز شرایط این بخشدر مقایسه با گذشته بهبود یافته است.

وی افزود: از امروز برنامه وزارت نیرو بیش از گذشته بر افزایش کیفیت خدمات متمرکز خواهد بود و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، روند توسعه این صنعت را شتاب دهیم.

وزیر نیرو با اشاره به برگزاری این نشست گفت: از سندیکا‌ها و تشکل‌های صنعت آب و برق دعوت کردیم تا مسائل، چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کنند. همچنین نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز در این نشست حضور دارند تا با هم‌افزایی، راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع و توسعه صادرات بررسی شود و این نشست ها به صورت مستمر ادامه یابد.

علی آبادی با بیان اینکه دولت بر تقویت این حوزه تأکید دارد، افزود: باید اقتصاد صنعت برق را به سمت خوداتکایی سوق دهیم و خوشبختانه دولت و مجلس نیز اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند و حمایت‌های لازم را برای تحقق این هدف دنبال می‌کنند.

او، مسائل لجستیکی را از مهم‌ترین الزامات توسعه صادرات برشمرد و گفت: اگر صنعت آب و برق را به صورت یکپارچه در نظر بگیریم، دو مأموریت اصلی پیش‌روی آن قرار دارد؛ نخست توسعه، طراحی و تولید و سپس فروش که قله آن صادرات و حضور در بازار‌های جهانی است.

وزیر نیرو افزود: صنعت آب و برق ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تجربه‌های موفقی دارد و با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمند داخلی می‌تواند حضور مؤثرتری در بازار‌های بین‌المللی داشته باشد.