در مسیر پیاده‌روی اربعین، جایی که عشق به خاندان پیامبر (ص) مرز‌ها را می‌شکند، موکب اهل سنت مهاباد با ارائه خدمات شبانه‌روزی، نمادی از همدلی و ارادت مشترک مسلمانان به سیدالشهدا (ع) شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مسیر پر رمز و راز اربعین، در منطقه سه‌راهی دارلک، عطر خدمت و عشق به خاندان پیامبر (ص) به مشام می‌رسد. در این مسیر، موکب اهل سنت مهاباد با برپا کردن چادرهای خدمت‌رسانی، پذیرای زائران اربعین سیدالشهدا (ع) شده است. خادمان این موکب که با عشق و ارادت به پای این مسیر کشانده شده‌اند، از هر آنچه در اختیار دارند، با اخلاص در اختیار زائران قرار می‌دهند. این موکب تا پایان ایام اربعین، به‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات‌رسانی به زائران است تا نشان دهد عشق به اهل‌بیت (ع)، پیوندی ناگسستنی میان قلب‌های مسلمانان است.