در پی هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مستمر مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد در جایگاه‌های منطقه اهواز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس دستور مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سقف هر نوبت سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در سه استان مرزی خوزستان، کردستان و کرمانشاه دو برابر خواهد شد.

پرويز ایدون مدیر منطقه اهواز ضمن تاکید بر بهینه سازی توزیع سوخت و رفاه حال شهروندان و زائران اربعین حسینی گفت : بر این اساس، سقف سوخت‌گیری در هر نوبت برای کارت آزاد جایگاه‌های فعال در این منطقه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: همه اقدامات لازم برای اجرای سریع این دستورالعمل در جایگاه‌های تحت پوشش منطقه اهواز در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اثرات مثبت آن برای مصرف‌کنندگان ملموس شود.