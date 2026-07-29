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در پی هماهنگیها و پیگیریهای مستمر مدیریت شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز، سقف سوختگیری با کارت آزاد در جایگاههای منطقه اهواز افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس دستور مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، سقف هر نوبت سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان مرزی خوزستان، کردستان و کرمانشاه دو برابر خواهد شد.
پرويز ایدون مدیر منطقه اهواز ضمن تاکید بر بهینه سازی توزیع سوخت و رفاه حال شهروندان و زائران اربعین حسینی گفت : بر این اساس، سقف سوختگیری در هر نوبت برای کارت آزاد جایگاههای فعال در این منطقه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش مییابد.
وی اظهار داشت: همه اقدامات لازم برای اجرای سریع این دستورالعمل در جایگاههای تحت پوشش منطقه اهواز در حال انجام است تا در کوتاهترین زمان ممکن، اثرات مثبت آن برای مصرفکنندگان ملموس شود.