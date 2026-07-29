به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در حاشیه تمرین امروز تیم، گفت: طبق تصمیم هیئت‌رئیسه فدراسیون و برای ایجاد انگیزه، مقرر شد برای مدال طلای بازی‌های آسیایی در بخش مردان، ۳ میلیارد تومان و برای مدال‌آوران بخش زنان نیز به همین میزان جایزه نقدی پرداخت شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های کمیته ملی المپیک، افزود: تلاش فدراسیون این است که نسل جدید وزنه‌برداران جوان در مسابقات پیش رو دغدغه مالی نداشته باشند و با آرامش بیشتری خود را برای المپیک ۲۰۲۸ آماده کنند. لیگ وزنه‌برداری درآمدزایی چندانی ندارد، اما سعی می‌کنیم در کنار ورزشکاران باشیم و از آنها حمایت کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره برنامه‌های پیش روی تیم ملی نیز گفت: تیم ایران با حدود ۵۰ درصد از ترکیب بازی‌های آسیایی ناگویا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد؛ رقابت‌هایی که ۴۰ روز پس از بازی‌های آسیایی برگزار می‌شود و نخستین مرحله انتخابی المپیک لس‌آنجلس محسوب می‌شود.

انوشیروانی افزود: به همین دلیل اردو‌های تیم ملی بدون وقفه ادامه دارد و حتی برنامه‌های ریکاوری نیز در دل همین اردو‌ها انجام می‌شود تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل در هر دو رویداد مهم حاضر شوند.

وی درباره شرایط فنی تیم ملی گفت: اظهارنظر درباره مسائل فنی را به بهداد سلیمی، سرمربی تیم، واگذار می‌کنم، اما در رکوردگیری اخیر همه بچه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و این موضوع ما را نسبت به آینده امیدوار کرده است. پس از پایان رکوردگیری‌ها و مشخص شدن ترکیب نهایی، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از شانس کسب مدال‌های ایران ارائه داد.