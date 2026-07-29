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نمایشگاه فرهنگی کتاب «از کربلا تا خراسان» با موضوع کتابهای مرتبط با اربعین در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: بالغ بر ۵۰ عنوان کتاب چاپی به زبانهای فارسی، عربی، اردو، انگلیسی و آلمانی با موضوعات مرتبط با اربعین در فرهنگ شیعه و پیادهروی اربعین حسینی در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.
محمدرضا خیابانی افزود: این کتابها از بین منابع موجود در مخزن تالار مطالعه کتابهای خارجی و نیز مخزن چاپی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انتخاب شده است و نشاندهنده بخشی از ظرفیت کتابهای چاپی این کتابخانه با محوریت موضوعی اربعین حسینی است.
وی ادامه داد: آئین اربعین، پیامها و دستاوردها، پیاده آمدهام، اربعینی در نماز، مسافر بهشت، راهنمای آموزشی سلامت در پیادهروی اربعین حسینی، راهیان کربلا و غمنامه نینوا برخی از کتابهای این نمایشگاه است.
خیابانی گفت: قدم به قدم تا کربلا، اربعین مقدس حسینی، رویدادی بینظیر و اربعین قرآنی نیز برخی دیگر از کتابهای ارایه شده در نمایشگاه است.
وی افزود: همچنین مجموعهای منتخب از عکسهای پیادهروی اربعین و حضور پرشور زائران عزادار در بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) در قالب ۱۵ تخته شاسی در معرض دید مراجعان کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف بزرگداشت اربعین حسینی، اشاعه شعائر مذهبی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در طبقه همکف کتابخانه مرکزی حرم مطهر حضرت رضا (ع) تا ۱۴ مردادماه پذیرای علاقهمندان است.