به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طلوع آفتاب، آغاز روزی دیگر در دشت‌های قروه است. جایی که صدای کمباین‌ها، نوید پایان ماه‌ها تلاش کشاورزان را می‌ده خوشه‌های طلایی، یکی پس از دیگری برداشت و راهی مراکز خرید تضمینی می‌شن گندمی که از دل این مزارع برداشت می‌شه.

کارشناسان جهاد کشاورزی، مدیریت منابع آب، استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و همراهی کارشناسان فنی با کشاورزان را از عوامل افزایش تولید امسال عنوان می‌کنن.

هم زمان، روند خرید تضمینی نیز در مراکز تعیین‌شده بدون وقفه ادامه داره کشاورزان، محصول خود رو تحویل می‌دن و پس از نمونه‌برداری و ثبت اطلاعات، محموله‌ها برای ذخیره‌سازی به سیلو‌های استاندارد شهرستان منتقل می‌شه.

این روز‌ها قروه، تنها فصل برداشت روپشت سر نمی‌گذارد. اینجا، حاصل یک سال تلاش کشاورزان، در قالب خوشه‌های طلایی گندم، به چرخه تولید و امنیت غذایی کشور جان تازه‌ای می‌بخشه.