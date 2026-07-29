سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام چهار هندبالیست استان، برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجید پارسایی با تبریک موفقیت چهار ورزشکار استان در مسیر اعزام به مسابقات آسیایی اردن و رقابت‌های انتخابی جام جهانی، گفت: ورزشکاران استان با وجود همه محدودیت‌ها، همواره با غیرت، تلاش و پشتکار در میادین ملی خوش درخشیده‌اند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: آقایان محمد کشاورز، محمدحسین حق‌ستان، امیرحسین نیک‌اقبال و مهدی احمدی‌فر به نهمین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان، دعوت شدند.