به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در آیین هفتمین مرحله واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت در زرین شهرگفت: از ابتدای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون بیش از ۶۰۰ پلاک زمین به متقاضیان و واجدان شرایط در شهرستان لنجان واگذار شده است.

علیرضا بصیری بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی زمین و ارائه تسهیلات ساخت‌وساز تأکید کرد و افزود: فراهم شدن زیرساخت‌ها و حمایت از ساخت مسکن، شرایط بهره برداری هرچه سریع‌تر خانواده‌ها از زمین‌های واگذار شده را فراهم می‌کند.

رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح سه برابر شدن یارانه برای خانواده‌های پرجمعیت دهک‌های پایین درآمدی خبر داد و گفت: افزایش یارانه این خانوار‌ها قرار است تا پایان تابستان امسال اجرایی شود.

امیرحسین بانکی‌پور افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت، یارانه‌های پرداختی به دهک‌های بالای درآمدی که حذف شده‌اند، باید به جای تخصیص به سایر بخش‌ها (نظیر یارانه نان)، به دهک‌های پایین‌تر دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد.

وی ادامه داد:این طرح شامل خانواده‌هایی می‌شود که در دهک‌های یک، دو و سه درآمدی قرار دارند، یا دارای سه فرزند و بیشتر هستند و پدر و مادر در هیچ‌یک از مراکز دولتی و عمومی شاغل نیستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: سال گذشته، هزار و ۷۰۰ سری جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند تأمین شد.

کریم زارع افزود: در اجرای طرح‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز، از ۸۸ خانواده‌های چن قلو (دارای فرزندان سه قلو و بیشتر) در استان اصفهان حمایت می‌شود.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض، کارگشایی و اشتغال همچنین پرداخت کمک هزینه تا دوسالگی نوزاد از دیگر حمایت‌های مالی به این خانواده هاست.