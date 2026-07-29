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زمین جوانی جمعیت ویژه ۲۰۴ خانوار مشمول در زرین شهر تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در آیین هفتمین مرحله واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت در زرین شهرگفت: از ابتدای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون بیش از ۶۰۰ پلاک زمین به متقاضیان و واجدان شرایط در شهرستان لنجان واگذار شده است.
علیرضا بصیری بر ضرورت تسریع در آمادهسازی زمین و ارائه تسهیلات ساختوساز تأکید کرد و افزود: فراهم شدن زیرساختها و حمایت از ساخت مسکن، شرایط بهره برداری هرچه سریعتر خانوادهها از زمینهای واگذار شده را فراهم میکند.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح سه برابر شدن یارانه برای خانوادههای پرجمعیت دهکهای پایین درآمدی خبر داد و گفت: افزایش یارانه این خانوارها قرار است تا پایان تابستان امسال اجرایی شود.
امیرحسین بانکیپور افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت، یارانههای پرداختی به دهکهای بالای درآمدی که حذف شدهاند، باید به جای تخصیص به سایر بخشها (نظیر یارانه نان)، به دهکهای پایینتر دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد.
وی ادامه داد:این طرح شامل خانوادههایی میشود که در دهکهای یک، دو و سه درآمدی قرار دارند، یا دارای سه فرزند و بیشتر هستند و پدر و مادر در هیچیک از مراکز دولتی و عمومی شاغل نیستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: سال گذشته، هزار و ۷۰۰ سری جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند تأمین شد.
کریم زارع افزود: در اجرای طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز، از ۸۸ خانوادههای چن قلو (دارای فرزندان سه قلو و بیشتر) در استان اصفهان حمایت میشود.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض، کارگشایی و اشتغال همچنین پرداخت کمک هزینه تا دوسالگی نوزاد از دیگر حمایتهای مالی به این خانواده هاست.