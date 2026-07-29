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کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری دستگاههای نظارتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائهدهنده خدمات پوست را به دلیل فعالیت افراد بدون صلاحیت، استفاده از دستگاه سولاریوم غیرمجاز و نگهداری محصولات قاچاق مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی و زیبایی، کارشناسان نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با همکاری کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلیس اماکن عمومی و اداره تعزیرات حکومتی، یک مؤسسه غیرمجاز ارائهدهنده خدمات پوست را مهر و موم کردند.
آرش یوسفی افزود: در جریان این بازدید، فعالیت افراد بدون صلاحیت، استفاده از دستگاه غیرمجاز سولاریوم و نگهداری و عرضه لوسیونهای قاچاق و فاقد مجوز شناسایی و اقلام مربوطه کشف و ضبط شد.
وی گفت: در پی احراز تخلفات، این مؤسسه پلمب و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات درمانی و زیبایی از مراکز دارای مجوز، از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، خدمات مورد نیاز را تنها از مراکز مجاز و توسط افراد واجد صلاحیت دریافت کنند.