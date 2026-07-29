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مدیر مهندسی رودخانههای شرکت آب منطقهای یزد از لایروبی و پاکسازی بیش از ۱۰.۵ کیلومتر از رودخانههای استان یزد از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ناصر کامیارفرد با اعلام این خبر گفت: به منظور آمادگی برای مقابله با سیلابهای احتمالی و ضرورت لایروبی رودخانههای استان یزد، از ابتدای سالجاری تاکنون، بیش از ۱۰.۵ کیلومتر از رودخانههای استان یزد لایروبی شده است. وی افزود: لایروبی رودخانهها باعث ساماندهی کانالهای هدایت رواناب، افزایش ظرفیت آبگیری رودخانهها در مواجهه با سیلاب و عبور امن سیل به مناطق پایین دست رودخانه میشود.
مدیر مهندسی رودخانههای شرکت آب منطقهای یزد به آزادسازی و بازگشایی رودخانههای استان یزد اشاره و بیان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری حدود ۱.۵ هکتار از رودخانههای استان یزد نیز آزاد سازی و رفع تصرف شده است.وی به اقدامات آینده اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ادامه عملیات لایروبی و بازگشایی، پیگیری اجرای ساماندهی برخی از رودخانهها به صورت مشارکتی و با همکاری دیگر ارگانها و همچنین اخذ سند بستر رودخانهها در دستور کار قرار دارد.