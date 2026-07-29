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با اهدای هر واحد خون، امکان نجات جان سه بیمار فراهم میشه روایتی از فرهنگ نوعدوستی که این روزها در مراکز انتقال خون استان جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هر قطره خون، آغاز دوباره زندگیه در چهار ماهه امسال، بیش از ۱۵ هزار نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردهاند تا سهمی در نجات جان بیماران داشته باشند.
در میان اهداکنندگان، چهرههایی دیده میشن که بارها این مسیر رو پیمودند کسانی که اهدای خون رو نه یک اتفاق، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میدانند.
اهداکننده مستمر هر واحد خون پس از انجام آزمایشهای دقیق و جداسازی فرآوردههای خونی، میتونه جان سه بیمار رونجات بده؛ مسیری که از آزمایشگاه آغاز و به امید در بیمارستانها تبدیل میشه.
وجود مشارکت مطلوب مردم، سهم بانوان از اهدای خون در استان تنها ۶ درصده ظرفیتی که با افزایش مشارکت آنان میتونه ذخایر خونی رو بیش از پیش تقویت کنه اهدای خون، تنها چند دقیقه زمان میخواد؛ اما میتونه سالها امید رو در رگهای یک زندگی جاری کنه.