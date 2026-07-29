به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم غیور و همیشه در صحنه مازندران در شب ۱۵۰ تجمعات شبانه؛ پشتیبانی خودشان را از نظام و رهبری اعلام کردند.

تجمعات شبانه مردم ولایتمدار ایران و استان مازندران به ۵ ماه رسید. در این مدت مردم غیور و همیشه در صحنه مازندران، همپای دیگر مردم کشورمان به خیابان‌ها رفتند و حمایت خود را از نظام و رهبری به گوش جهانیان رساندند.

دلاور مردان و شیرزنان مناطق مختلف استان مازندران، ضمن حمایت از نظام و رهبری؛ خواستار گرفتن انتقام خون امام شهید و شهدای گلگون کفن کشورمان از آمریکای جنایتکار، اسراییل غاصب و دیگر هم پیمانانشان شدند.