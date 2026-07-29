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استاندار هرمزگان گفت: درقانون بودجه کشور ۱۵ همت برای رفع سو تغذیه کودکان در نظر گرفته شده که سازمان برنامه ریزی استان، دریافت سهم هرمزگان را دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری استاندار هرمزگان در نشست شورای برنامه ریزی استان با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی گفت: باید در ۳ محور توسعه تجهیزات، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزیهای جامعی از سوی اداره کل بهزیستی هرمزگان صورت گیرد تا به تناسب آن منابع مورد نیاز تامین شود.
وی گفت: در زمینه بررسی جامع مشکل کوتاه قدی ناشی از سو تغذیه نیز مقرر شد شهر رودان و ۲ روستا از این شهرستان به عنوان نمونه پایش شود تا پشتیبانی و منابع مورد نیاز تامین گردد.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان نیز در این نشست گفت: براساس رصد آسیبهای اجتماعی و ارزیابیهای صورت گرفته در طرح پیشگیری از کودک آزاری و مداخلات به هنگام و نرخ شیوع این بحران، خوشبختانه هرمزگان در رتبه ۲۸ قرار دارد.
سامیه جهانشاهی افزود: آگاه سازی والدین بسیار مهم است و در زمینه حمایت و مداخله درست، هرمزگان ۳۷ درصد رشد داشته است.
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وی گفت: در این نشست با دستور استاندار هرمزگان مقرر شد اعتباری برای حمایت و مداخله به هنگام برای آگاه سازی والدین در خصوص کودک آزاری و همچنین تقویت ناوگان حمل و نقل ۱۲۳ تامین شود.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان گفت: همچنین در این نشست، تفاهمنامه همکاری خدمات فوریتی استان نیز شامل ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۲۳ و ۱۲۵ با هدف ارتقای هماهنگی و ارائه خدمات مؤثرتر به امضا رسید.
سپیده جوادی مدیر کل امور اجتماعی هرمزگان هم گفت: در حوزه سلامت غذایی موضوع کوتاه قدی کودکان در اثر سوتغذیه مطرح و راه کارهای مورد نظر از سوی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ارائه شد.