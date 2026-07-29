با صدور اولین مجوز‌های توسعه در شهرک‌های صنعتی استان، امید‌های سرمایه‌گذاری بازگشته و پیش‌بینی می‌شود با گسترش این مناطق، بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم برای ساکنان استان ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پس از سال‌ها انتظار و چالش‌های ناشی از پیچیدگی مقررات زیست‌محیطی، فصل جدیدی در توسعه صنعتی استان قزوین آغاز شده است. مدیران واحد‌های تولیدی و مسئولان استانی از رفع موانع نظارتی و صدور مجوز‌های توسعه که پیش از این منجر به توقف فعالیت‌ها و استرس اشتغال شده بود، خبر دادند.

چالش‌های زیست‌محیطی؛ مانع تولید در سال‌های گذشته

در بررسی وضعیت واحد‌های صنعتی، مشخص گردید که بسیاری از سرمایه‌گذاران با صرف هزینه‌های هنگفت، با مشکل عدم دریافت مجوز‌های توسعه و محیط‌زیستی مواجه بوده‌اند. یکی از فعالان بخش تولید در گفت‌و‌گو با خبرنگار قزوین خبر، از فشار روانی ناشی از احتمال تعطیلی شرکت‌ها و بیکار شدن کارکنان بر اثر این بن‌بست‌های اداری می‌گوید. همچنین، برخی از سرمایه‌گذاران با اشاره به هزینه‌های چند صد میلیارد تومانی پروژه‌های خود، اعلام کرده‌اند که عدم دریافت مجوز‌های لازم، روند تولید را با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده است.

خبر خوش: حرکت دوباره چرخ تولید

در تحولی مثبت، معاون اقتصادی استاندار اعلام کرد که مشکل محدودیت‌های مربوط به توسعه شهرک‌های صنعتی (از جمله شهرک کاسپین) که منجر به توقف برخی فعالیت‌ها شده بود، برطرف شده و اولین مجوز‌های توسعه صادر شده است.

شهریار کشاورز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین نیز در این باره تصریح کرد: «این شهرک از سال ۱۳۸۲ تأسیس شده و تاکنون ۱۷۰ واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند. با وجود چالش‌های پیشین در حوزه مقررات زیست‌محیطی، اکنون مسیر برای توسعه واحد‌های باقی‌مانده هموار شده است.» وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ۵۰ هکتاری جدید شهرک خبر داد که بخش بزرگی از آن به‌طور قطعی قابل اجرا خواهد بود.

تاثیر بر اشتغال و اقتصاد استان

با بازگشت اعتماد به بخش صنعت، انتظار می‌رود جریان سرمایه‌گذاری در استان دوباره رونق بگیرد. کارشناسان معتقدند با گسترش این مناطق صنعتی، نه تنها ظرفیت تولید افزایش می‌یابد، بلکه از نظر اجتماعی نیز تأثیر چشمگیری خواهد داشت. طبق گزارش‌های میدانی، گسترش این مناطق می‌تواند بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم برای ساکنان استان ایجاد کند که این امر خود محرک اصلی برای رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.