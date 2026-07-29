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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از تغییر ساعت کاری ادارات با هدف مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق از ١٠ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی رحماننیا گفت: در پی ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با موافقت استاندار قم، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اعلام شد.
بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی استان (بهاستثنای واحدهای عملیاتی خدماترسان، بهداشتی و درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی) از روز شنبه ١٠ مرداد ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح تا ١٣ تعیین شده است و دستگاهها موظفند کسری ساعات کاری را از طریق دورکاری و سایر ظرفیتهای قانونی جبران کنند.