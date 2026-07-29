پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه چهارجانبه همکاری با هدف تبدیل استان یزد به قطب شمشیربازی دانشجویان کشور، امروز در فدراسیون شمشیربازی ایران به امضای نمایندگان چهار نهاد رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به میزبانی فدراسیون شمشیربازی و با حضور آقای علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی کشورمان برگزار شد، آقای محمدرضا ساده رئیس هیئت دانشگاهی استان یزد به نمایندگی از آقای نوری شادکام (دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)، آقای رضا نوری به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و آقای سید احمد هاشمی به نمایندگی از اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، تفاهمنامه همکاری را امضا کردند.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و ورزشی استان یزد و در راستای سیاستهای توسعه ورزش دانشجویی کشور منعقد شده است و زمینه همکاری مؤثر میان نهادهای دانشگاهی و ورزشی را برای تبدیل استان یزد به قطب شمشیربازی دانشجویان سراسر کشور فراهم میکند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، توسعه ورزش شمشیربازی در دانشگاههای کشور، ایجاد پایگاه دائمی آموزش و تمرین تیمهای دانشجویی و ملی شمشیربازی در شهر یزد، برگزاری اردوها و دورههای آموزشی تیمهای ملی در این استان و همچنین ارتقای سطح فنی، علمی و فرهنگی این رشته از طریق ارائه آموزشهای رایگان به دانشجویان و کارکنان، از مهمترین اهداف همکاری میان طرفین خواهد بود.
امضای این تفاهمنامه گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای ورزش دانشجویی و تقویت جایگاه استان یزد به عنوان یکی از مراکز تخصصی شمشیربازی کشور به شمار میرود.