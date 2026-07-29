در جریان نزاع و درگیری خونین در شهر سلامی خواف ۲ جوان ۲۶ و ۲۸ ساله در اثر تیراندازی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خواف گفت: ساعت چهار بامداد روز گذشته نزاع دسته جمعی در شهر سلامی خواف به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

سرهنگ جواد خرسند افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود ۲ جوان در اثر تیراندازی به قتل رسیده‌اند و ۲ متهم ۳۲ و ۳۵ ساله با اسلحه جنگی اقدام به شلیک گلوله کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شد، اختلاف‌های قبلی که ناشی از تصادف جرحی بوده، انگیزه این درگیری اعلام شده است.

وی بیان کرد: تحقیقات تا زمان دستگیری متهم دیگر پرونده با دستورات تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.