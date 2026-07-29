در راستای ارتقای سطح دانش فنی کشاورزان و تضمین کیفیت محصولات باغبانی شهرستان اشکذر، مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر با همکاری کارشناسان ترویج، دوره آموزشی دو روزه ویژه «مدیریت اصولی باغات انار و انجیر» را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: دوره دو روزه ویژه «مدیریت اصولی باغات انار و انجیر» با تمرکز بر راهکار‌های عملیاتی برای درشت شدن میوه و کنترل مگس مدیترانه‌ای، گامی استراتژیک برای حمایت از باغداران منطقه محسوب می‌شود.

علیرضا میرجلیلی اظهار داشت: هدف ما ارتقای کیفیت محصولات از طریق تغذیه اصولی برای درشت شدن میوه و کنترل هوشمند آفات است. در این دوره، روش‌های نوین کنترل مگس مدیترانه‌ای در انجیر و استفاده از سموم با دوره کارنس پایین نظیر تریگارد و کاراته جهت حفظ سلامت محصول، مورد بحث و آموزش قرار گرفت.

لیدا فرهمند اصل مدرس دوره اظهار داشت: برای دستیابی به محصولی درشت و باکیفیت در باغات انار و انجیر، بر رعایت نکات علمی ذیل تاکید می‌شود:

۱. در کنترل آفات، ابتدا از روش‌های مکانیکی (مانند پشه بند برای انجیر) و بیولوژیک استفاده کنید.

۲. در صورت ضرورت سم‌پاشی، حتماً از سموم با دوره کارنس پایین (مانند کاراته، تریگارد و دیپترکس) استفاده نمایید.

۳. برای جلوگیری از آفتاب‌سوختگی، استفاده از کائولین را فراموش نکنید.

مدیر جهاد کشاورزی اشکذر هم در جریان برگزاری دوره تخصصی باغبانی بر لزوم گذار از روش‌های سنتی به مدیریت علمی تاکید کرد و اظهار داشت: دانش فنی، تضمین‌کننده سودآوری شماست.

سمیه اشرف کارشناس ترویج شهرستان اشکذر نیز گفت: ما در کنار آموزش تغذیه هدفمند برای درشت شدن میوه، بر استفاده از روش‌های پیشگیرانه مانند پشه بند برای انجیر و استفاده از کائولین برای جلوگیری از تنش‌های محیطی تاکید داریم تا محصولی سالم و استاندارد تولید کنیم.