پخش زنده
امروز: -
مردم استان مرکزی همانند دیگر ایرانیان مبعوث شده برای صد و پنجاهمین بار در خیابان حاضر شدند تا عدالت با پاسخ سخت به دشمن محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خیابانهای استان دیشب هم میزبان مردمی بود که هر شب با ارادهای استوار و ایمانی قوی در قرارهای شبانه حاضر میشوند تا جلوههایی از همبستگی و مقاومت خود را در دنیا به نمایش بگذارند.
مردم استان مرکزی در ادامه تجمع شبهای اقتدار، با حمایت قاطع از نیروهای مسلح اعلام کردند، تداوم این حضور تا تحقق عدالت و پاسخ سخت به بدخواهان ادامه دارد.