مردم استان مرکزی همانند دیگر ایرانیان مبعوث شده برای صد و پنجاهمین بار در خیابان حاضر شدند تا عدالت با پاسخ سخت به دشمن محقق شود.

صد و پنجاه بار حضور برای تحقق عدالت در پاسخ سخت به دشمن

صد و پنجاه بار حضور برای تحقق عدالت در پاسخ سخت به دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خیابان‌های استان دیشب هم میزبان مردمی بود که هر شب با اراده‌ای استوار و ایمانی قوی در قرار‌های شبانه حاضر می‌شوند تا جلوه‌هایی از همبستگی و مقاومت خود را در دنیا به نمایش بگذارند.

مردم استان مرکزی در ادامه تجمع شب‌های اقتدار، با حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح اعلام کردند، تداوم این حضور تا تحقق عدالت و پاسخ سخت به بدخواهان ادامه دارد.