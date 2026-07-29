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دانشگاه پیام نور اعلام کرد: مراحل پیچیده اجرایی، مشکل دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مراکز بین المللی قشم و کیش برطرف شده و فرآیند دریافت مدارک علمی برای بسیاری از آنان به اتمام رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: بنابر تدابیر اندیشیده شده، دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گرههای آموزشی و اداری بیش از ۵۰ درصد دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مراکز بینالملل مرتفع و بازگشایی شده و از میان ۲۱۶۵ دانشجوی ورودی این مراکز قشم و کیش، بخش وسیعی از دانشجویان عزیز اکنون موفق به اخذ مدارک علمی خود شدهاند و مابقی نیز در حال طی کردن مراحل نهایی فرآیند تحصیلی هستند تا به زودی مدارک خود را از دانشگاه پیامنور دریافت نمایند.
لازم به ذکر است با امید به تداوم حمایتهای ارزشمند وزیر علوم و همکاری نزدیک معاونتهای آموزشی آن وزارتخانه، اطمینان میدهیم که این مسیر با تلاش و پیگیریهای خسته ناپذیر رئیس دانشگاه، با موفقیت طی شده و تمامی حقوق علمی دانشجویان عزیز به طور کامل تامین خواهد شد.