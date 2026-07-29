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بیستوپنجمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با تأکید بر توسعه آموزشهای مهارتمحور، افزایش درآمدهای پایدار و تقویت زیرساختهای علمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مهارتآموزی، توسعه علمی و درآمد پایدارسه محور اصلی بیستوپنجمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان، با تأکید بر جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و توسعه آموزشهای مهارتمحور را ضروری دانست.
استاندار کردستان نیز از حمایت استان برای رفع موانع حقوقی مولدسازی داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و بر تقویت رشتههای پزشکی و پیراپزشکی و افزایش درآمدهای پایدار تأکید کرد.
ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج نیز با تأکید بر نقش دانشگاهها در پیشرفت کشور، تقویت بنیه علمی را از مهمترین الزامات توسعه دانستهمچنین در پایان شافعی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان از تحصیل ۱۵ هزار و ۶۲۱ دانشجو در این دانشگاه خبر داد و گفت: شمار دانشجویان در نیمسال پاییز سه درصد افزایش خواهد یافت.
شافعی برنامهریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مهارتمحوری و تقویت زیرساختهای دانشگاه، مهمترین خروجی این نشست عنوان شد.