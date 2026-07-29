رگولاتور انگلیس مدل درآمدزایی مایکروسافت از خدمات هوش مصنوعی را زیر ذرهبین برد
نهاد ناظر بر رقابت بازارهای بریتانیا تحقیقات رسمی خود را درباره تغییرات قیمتی و مدل اشتراکهای «مایکروسافت ۳۶۵» آغاز کرد تا مشخص شود آیا این شرکت با ادغام قابلیتهای هوش مصنوعی، کاربران را به پرداخت هزینههای بیشتر سوق داده است یا خیر.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، رگولاتوری رقابت در بریتانیا بررسیهای گستردهای را درباره نحوه عرضه و فروش اشتراکهای سرویس «مایکروسافت ۳۶۵» آغاز کرده است. محور اصلی این تحقیقات، بررسی شفافیت مایکروسافت در تغییر پلنهای قیمتی و نحوه اضافه شدن دستیار هوش مصنوعی «کوپایلوت» (Copilot) به این اشتراکهاست.
بر اساس این گزارش، مقامات انگلیسی در تلاشاند مشخص کنند آیا کاربران هنگام تمدید اشتراک خود، بهطور کامل و شفاف از افزایش قیمتها، تغییرات در سرویسها و گزینههای جایگزین مطلع شدهاند یا اینکه طراحی فرآیند تمدید بهگونهای بوده که کاربران را بهطور غیرمستقیم به پرداخت مبالغ بالاتر ترغیب کرده است.
این اقدام نشاندهنده تشدید نظارتهای حاکمیتی بریتانیا بر رویههای تجاری غولهای فناوری، بهویژه در حوزه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است. مقامهای این کشور تأکید کردهاند که نوآوریهای تکنولوژیک و توسعه هوش مصنوعی نباید منجر به کاهش شفافیت در معاملات یا تضییع حقوق مصرفکنندگان شود.
لازم به ذکر است که این پرونده در حالی در بریتانیا گشوده شده که مایکروسافت در چندین کشور دیگر نیز به دلیل خدمات ابری، نرمافزارها و محصولات هوش مصنوعی خود با بررسیهای نظارتی و فشار رگولاتورها مواجه است.