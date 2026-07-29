با هدف کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش فرهنگ ایمنی، طرح تخصصی ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت با همکاری اداره راهداری و پلیس راه در روستای وادان شهرستان دماوند به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح جامع ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت در شهرستان دماوند، با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران و پلیس راه شرق این استان، در روستای وادان برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر توزیع تجهیزات ایمنی، کلاس‌های آموزشی ویژه‌ای برای موتورسواران برگزار گردید تا نکات ضروری رانندگی ایمن و پیشگیری از حوادث جاده‌ای به آنها آموزش داده شود. همچنین در راستای تشویق راکبان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ جان خود، ۱۰۰ عدد کلاه ایمنی استاندارد به موتورسواران این منطقه اهدا شد.