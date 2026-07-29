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کارگروه تنظیم بازار شهرستان خاتم با هدف ساماندهی بازار میوه، تشدید نظارت بر قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان برگزار شد و فرماندار خاتم از اجرای الزامی صدور فاکتور چاپی در میوهفروشیها و ساماندهی فعالیت وانتبارهای عرضهکننده میوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع فرماندار شهرستان خاتم، در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان گفت: کنترل و ساماندهی بازار میوه یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان خاتم است و در ماههای گذشته نشستهای متعددی برای اجرای مصوبات این حوزه برگزار شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه این کارگروه، تمامی وانتبارهای عرضهکننده میوه موظف هستند از امروز در محل تعیینشده از سوی شهرداری مستقر شوند و تنها در همان مکان نسبت به عرضه محصولات خود اقدام کنند. در صورت فعالیت خارج از محل مشخصشده، خودروهای متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.
فرماندار خاتم با اشاره به لزوم شفافیت در معاملات بازار میوه اظهار داشت: تمامی میوهفروشیهای شهرستان از امروز موظفاند با استفاده از ترازوی دیجیتال، برای هر خرید فاکتور چاپی صادر و در اختیار مشتری قرار دهند؛ این الزام حتی در صورت درخواست نکردن مشتری نیز باید رعایت شود.
زارع با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت بر بازار تصریح کرد: از مردم درخواست میکنیم هنگام خرید، فاکتور چاپی را از فروشندگان مطالبه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا خودداری از صدور فاکتور، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی صدور فاکتور چاپی را یکی از مهمترین ابزارهای کنترل قیمتها، شفافسازی معاملات و نظارت مؤثر بر بازار عنوان کرد.
فرماندار خاتم همچنین از برگزاری نمایشگاه فصلی عرضه مستقیم کالا در شهریورماه خبر داد و گفت: مقدمات برگزاری این نمایشگاه در حال اجرا است و فروشندگان علاقهمند میتوانند با مراجعه به اتاق اصناف شهرستان نسبت به ثبتنام و حضور در این نمایشگاه اقدام کنند تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب عرضه شود.