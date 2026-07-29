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نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اطلاع از نحوه خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی، به مرز مهران رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با حضور در مرز مهران، از نحوه خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی بازدید کردند.
در همین راستا، حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرز مهران، علاوه بر جنبه معنوی، با هدف بررسی دقیق کیفیت خدمات ارائهشده به زائران است. در جریان این بازدید میدانی، تمرکز اصلی بر روند تردد زائران و تعامل میان نهادهای خدماتی در مسیر مهران قرار دارد.
موکب سلام شهید توسط اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در مرز مهران مشغول خدمات رسانی ۲۴ ساعته به زوار اربعین حسینی در بخشهای فرهنگی و پذیرایی است.