نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اطلاع از نحوه خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی، به مرز مهران رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با حضور در مرز مهران، از نحوه خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی بازدید کردند.

در همین راستا، حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرز مهران، علاوه بر جنبه معنوی، با هدف بررسی دقیق کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران است. در جریان این بازدید میدانی، تمرکز اصلی بر روند تردد زائران و تعامل میان نهاد‌های خدماتی در مسیر مهران قرار دارد.

موکب سلام شهید توسط اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در مرز مهران مشغول خدمات رسانی ۲۴ ساعته به زوار اربعین حسینی در بخش‌های فرهنگی و پذیرایی است.