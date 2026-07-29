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رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از میزبانی مادران شهدای میناب در مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: این مادران به یاد فرزندان شهید خود، بهعنوان خادمان افتخاری در مواکب «مادر و کودک» به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی، در نشست آنلاین با مدیران کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران گفت: امسال تلاش شده است در حد توان، از ظرفیت گروههای جهادی و مردمی برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران اربعین بهره گرفته شود.
وی با اشاره به برنامههای ویژه این مرکز در اربعین امسال افزود: در مراسم اربعین، میزبان مادران شهدای میناب در کربلا خواهیم بود. همچنین در حوزه خادمی نیز در حد مقدورات، تعدادی از نیروهای خادم و مادران شهدای میناب برای حضور در این مراسم اعزام و اسکان داده خواهند شد تا در کنار دیگر خادمان، به زائران سیدالشهدا (ع) خدمت کنند.
رئیس کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران ادامه داد: تاکنون هماهنگیهای لازم برای اعزام مادران شهدای میناب انجام شده و این عزیزان از مرز شلمچه راهی کربلای معلی خواهند شد. همچنین خادمان مواکب «مادر و کودک» عازم کربلا شدهاند.
اردبیلی با اشاره به تدارکات انجامشده برای مواکب مادر و کودک هم گفت: اقلام مورد نیاز مادران و کودکان متناسب با شرایط مسیر و نیازهای این گروه تهیه، تأمین و بارگیری شده است تا خدماترسانی با آمادگی کامل انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم مادران شهدای میناب خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در برنامهریزی اسکان این عزیزان، پیشبینی محل اقامت در نزدیکی حرم مطهر است تا بتوانند با سهولت بیشتری از فضای معنوی این سفر بهرهمند شوند. این مادران، به یاد فرزندان شهید خود، خادمان افتخاری مواکب «مادر و کودک» خواهند بود و حضورشان جلوهای از پیوند فرهنگ ایثار، مادری و خدمت در مسیر اربعین حسینی است.
رئیس کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با اشاره به گستره فعالیتهای اربعین این مرکز تصریح کرد: امسال هم مواکب «مادر و کودک» با مشارکت مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، با همکاری گروههای جهادی، تشکلهای مردمی و خادمان داوطلب در مسیر پیادهروی اربعین به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
وی افزود: این مواکب با رویکرد خانوادهمحور، خدماتی همچون ایجاد فضای امن و مناسب برای استراحت مادران و کودکان، اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی ویژه کودکان، ارائه خدمات مشاورهای، توزیع اقلام مورد نیاز مادر و کودک و پشتیبانی از خانوادههای زائر را بر عهده دارند.
او گفت: با بهرهگیری از مشارکت مردمی و ظرفیت بانوان خادم، تلاش شده است خدماتی متناسب با نیاز خانوادهها در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان ارائه شود و الگوی مشارکت اجتماعی بانوان در عرصه خدمترسانی بیش از پیش تقویت شود.