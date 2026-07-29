رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با انتقاد از بلاتکلیفی واگذاری ۱۸ بنگاه صنعتی آسیب‌دیده، گفت: تداوم این وضعیت، اجرای برنامه‌های نوسازی و افزایش ۴۰ درصدی بهره‌وری تولید را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، فرشاد مقیمی در چهارمین نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجمع عمومی این سازمان، بر نقش راهبردی ایدرو در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازسازی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح های پارس جنوبی گفت: ایدرو با تکیه بر توان مهندسی داخلی، به بازوی توانمند بازسازی و جبران عقب‌ماندگی‌های فازهای پارس جنوبی تبدیل شده و عملیات اجرایی این طرح‌ها را فراتر از برنامه زمان‌بندی پیش برده است.

مقیمی همچنین به نقش حمایتی سازمان در بازسازی ۱۸ بنگاه صنعتی آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و افزود: با وجود تدوین طرح‌های جامع نوسازی و تأمین بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری، پرونده واگذاری این بنگاه‌ها بیش از یک سال است که در هیئت واگذاری بلاتکلیف مانده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: تداوم این وضعیت، علاوه بر توقف اجرای طرح‌های نوسازی، فرصت افزایش ۴۰ درصدی بهره‌وری تولید و خروج این واحدها از زیان‌دهی را از بین برده است.

وی تصریح کرد: در صورت عملی نشدن واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واجد شرایط، بهتر است اختیار صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های بازسازی به ایدرو واگذار شود.

مقیمی همچنین تغییرات مکرر مدیریتی را از موانع سیاست‌گذاری مؤثر در بخش صنعت دانست و از تدوین نرم‌افزار احراز صلاحیت مدیران با هدف ارتقای شفافیت و تقویت معیارهای تخصصی در شرکت‌های تابعه ایدرو خبر داد.

در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تعاون، دفاع ، نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مدیران عامل شرکت‌های تابعه ایدرو برگزار شد، گزارش‌های حسابرسی عملیاتی سال ۱۴۰۳ و توانمندی‌های مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) حوزه هوشمند سازی صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.