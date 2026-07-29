مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه امکان تماشای مستند را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

مهدی دزفولی مدیر بازرگانی و مسئول پاتوق مستند مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پاتوق مستند از سال ۱۴۰۳ در مرکز گسترش سینمای مستند برپا و طی یک دوره به دلیل جنگ ۱۲ روزه، اتفاقات دی ماه و جنگ رمضان متوقف شد که در حال حاضر فعالیت مجدد این پاتوق با نمایش مستند‌های منتخب دور‌های هجدهم و نوزدهم جشنواره حقیقت، از اردیبهشت ماه سال جاری از سرگرفته شده است.

وی با اشاره به سالگرد جنگ تحمیلی دوم از نمایش مستند‌های جنگ ۱۲ روزه در خردادماه خبر داد و گفت: ۲۲ مستند درباره جنگ ۱۲ روزه از تولیدات مرکز گسترش و دیگر مراکز روی پرده رفت و در نظر داریم که در روز ۲۸ مرداد مستند کودتای ۵۳ ساخته تقی امیرانی را به نمایش بگذاریم. در هفته گرامیداشت دفاع مقدس ۸ ساله در شهریور ماه هم، مستند‌های جنگ ایران و رژیم بعثی عراق به نمایش در می‌آیند.

دزفولی از اکران مستند‌های فلسطین و غزه از ۲۶ مرداد در پاتوق سینما خبر داد و گفت: چهار مستند در خصوص فلسطین در این بازه زمانی نمایش داده می‌شود. همچنین از شهریور امسال بسته پویانمایی‌های مرکز گسترش هم روی پرده می‌روند.

وی اظهار داشت: دور جدید پاتوق مستند تا آبان ماه در مرکز گسترش سینمای مستند برقرار است و سپس با نزدیک شدن به بیستمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، فعالیت این پاتوق به مدت ۲ ماه متوقف و سپس از دی ماه از سرگرفته می‌شود.

مدیر بازرگانی مرکز گسترش سینمای مستند، توسعه ظرفیت اکران فیلم‌های مستند را یکی از مهمترین اهداف این پاتوق برشمرد و افزود: برنامه نمایش فیلم‌های مستند از ۳۰ مرداد هر هفته روز‌های سه شنبه، در موزه هنر‌های معاصر تهران و یکشنبه‌های هرهفته هم در فرهنگسرای سرو به نمایش درمی آیند. البته برنامه اکران روز‌های دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش سینمای مستند هم پابرجا خواهد بود.

وی تاکید کرد: جای یک پاتوق همیشگی برای گردهمایی علاقه‌مندان مستند در دنیای سینما خالی بود؛ پاتوق مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این امکان را فراهم می‌آرود که تماشاگران علاوه بر تماشای مستند‌های حرفه‌ای در تمام ابعاد، پس از اتمام فیلم با یکدیگر گفت‌و‌گو و تبادل نظر داشته باشند که این نقد و بررسی ها، مسیر پیشرفت مستندسازان را هموارتر خواهد کرد.