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همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی، ۸۰ موکب در استان کردستان فعالیت خود را آغاز کردهاند و مواکب شهر سنندج نیز بهصورت شبانهروزی به زائران خدماترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سنندج این روزها به یکی از ایستگاههای مهم خدمترسانی به زائران تبدیل شده مواکب مستقر در سطح شهر، با ارائه وعدههای غذایی، نوشیدنی، اسکان موقت و خدمات فرهنگی، پذیرای زائرانی هستند که راهی عتبات عالیاتاند. این خدمات با مشارکت گروههای مردمی، هیئتهای مذهبی و خیران، بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
در مجموع، ۸۰ موکب در نقاط مختلف استان برای خدمترسانی به زائران اربعین آماده شده اندخدمت بیمنت، جلوهای از همدلی مردم کردستانه میزبانی که هر سال، همزمان با اربعین حسینی، رنگ و بویی تازه به خود میگیرد.