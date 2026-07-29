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در مراسمی باشکوه در شهرستان دماوند، از بیش از ۶۰۰ مداح و ستایشگر اهلبیت که پیشینهی فعالیت مذهبی آنها به ۱۳۰ سال پیش بازمیگردد، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند میزبان مراسم تکریم و تجلیل از ستایشگران اهلبیت (ع) بود. در این برنامه، بیش از ۶۰۰ نفر از مداحان و ستایشگران این شهرستان که در بازههای زمانی مختلف از ۱۳۰ سال پیش تاکنون در ترویج فرهنگ مذهبی و ذکر اهلبیت فعالیت داشتهاند، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم، رونمایی از کتابی با عنوان «حنجرههای سرخ» بود. این اثر که توسط دو نویسنده دماوندی به رشته تحریر درآمده است، به معرفی جامع و مستند ستایشگران مذهبی شهرستان دماوند از ۱۳۰ سال پیش تا به امروز میپردازد و تلاش میکند تاریخچه ذکر و مداحی در این منطقه را برای نسلهای آینده مستند کند.