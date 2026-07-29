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مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست در نشست شورای پژوهشی حفاظت محیطزیست در استان اصفهان گفت: مطالعات ارزشگذاری اقتصادی خدمات زیست بومها در سراسر کشور با یک شرح خدمات واحد در حال اجراست تا نتایج آن قابل مقایسه و یکپارچه باشد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ الناز کیوانی با بیان اینکه تاکنون دفاع از محیطزیست بیشتر بر پایه استدلالهای کیفی بوده است، افزود: با اجرای این مطالعات، ارزش اقتصادی خدمات زیست بومی بهصورت عددی و قابل استناد محاسبه میشود تا در تصمیمگیریهای توسعهای، محیطزیست نیز با شاخصهای اقتصادی از حقوق خود دفاع کند.
وی گفت: در این طرح، ارزش تولید سالانه ۱۲ خدمت منتخب از مجموع ۲۳ خدمت زیست بومی برآورد میشود و نتایج در قالب اطلس دیجیتال و قابل بهروزرسانی ارائه خواهد شد. این اطلاعات در اجرای برنامه هفتم توسعه و برآورد خسارتهای محیطزیستی کاربرد خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به تجربه استان قزوین، خاطرنشان کرد: نتایج مطالعات مشابه در این استان به اجرای طرحهای توسعهای با کمترین آسیب به محیطزیست کمک کرده است.
در این نشست، مسئولان محیطزیست اصفهان نیز بر لزوم لحاظ کردن ویژگیهای بومی استان، از جمله نقش کوهستانهای مولد آب، خدماتی مانند گردهافشانی و چرخه مواد مغذی، بازنگری در نقشههای زیباشناختی و هماهنگی میان تیمهای مطالعاتی استانها برای یکپارچگی نتایج تأکید کردند.
همچنین بر ضرورت تقویت ضمانتهای قانونی برای استفاده از نتایج این مطالعات در تصمیمگیریهای اجرایی تأکید شد.