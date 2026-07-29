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در پایان سفر دو روزه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به گلستان یکهزار و دویست میلیارد تومان برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسین افشین در این سفر ضمن بازدید از توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و نشست با جمعی از نخبگان استان، به قابلیتهای گلستان در حوزه کشاورزی دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این استان ظرفیت دارد هاب (مرکز) صادرات محصولات دانشبنیان کشور باشد. کارهای مقدماتی اجرای این طرح انجام شدهاست و بسته به آمادگی استان، بهزودی اجرایی میشود.
وی از هدفگذاری برای افزایش بیش از ۲ برابری سهم دانش بنیانها در اقتصاد کشور خبر داد و افزود: بر اساس برنامه هفتم موظف هستیم سهم دانش بنیانها که اکنون ۲ تا ۳ درصد است به ۷ درصد افزایش یابد. برای این کار باید حجم سرمایه گذاری در این حوزه ۱۰ برابر شود.
در استان گلستان ۷۷ شرکت دانش بنیان فعالیت دارند.