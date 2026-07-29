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دیدار دو بازنده

نخس وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم با ایران به وانگتن رفت تا با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند،
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۷:۱۹
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برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، کاخ سفید
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