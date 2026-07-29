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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تسهیل ارتباطات زائران اربعین، از توافق با طرف عراقی به منظور ارائه خدمات رومینگ مقرونبهصرفه روی اپراتورهای ایرانی و بی نیازی از سیمکارت عراقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای پوشش ارتباطی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ما به اقدامات اولیه بسنده نکردیم و همراه با تیمی از همکاران تصمیم گرفتیم در سفری زمینی از تهران تا نجف، شرایط و کیفیت ارتباطی را بهصورت میدانی و در کنار زوار گرامی ارزیابی کنیم.
توافق با عراق برای تسهیل خدمات رومینگ و بینیازی از سیمکارت عراقی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح محور دوم اقدامات این وزارتخانه در ابعاد فرامرزی پرداخت و گفت: دو هفته گذشته سفری به کشور عراق داشتیم تا بستر مناسبی برای ارائه خدمات شایسته و در شأن زائران فراهم کنیم. در این سفر، تفاهمهای بسیار خوبی میان اپراتورهای ایرانی و عراقی شکل گرفت.
وی افزود: یکی از مهمترین توافقات، ارائه خدمات رومینگ برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشورمان بود؛ بهگونهای که دیگر نیازی به خرید سیمکارت عراقی از سوی زائران نباشد و زوار بتوانند با استفاده از سیمکارتهای ایرانی خود، خدمات ارتباطی باکیفیتی دریافت کنند.
توسعه پهنای باند و توافق فرکانسی برای پخش زنده رادیو اربعین
هاشمی دومین محور تفاهمات با طرف عراقی را توسعه ارتباطات بینالمللی، تقویت زیرساختها و تأمین پهنای باند مورد نیاز میان دو کشور برشمرد و تأکید کرد: این توافق بلافاصله وارد فاز عملیاتی شد و زیرساختهای ارتباطی میان ایران و عراق ارتقای چشمگیری یافت.
وی همچنین به توافقهای بخش صدا اشاره کرد و گفت: در حوزه صدا توافق شد که برنامههای رادیو اربعین و رادیو امام رضا (ع) روی فرکانسهای توافقشده با طرف عراقی، به صورت زنده برای زائران پخش شود.
ایجاد ایستگاههای اینترنت رایگان در مسیر راهپیمایی اربعین
وزیر ارتباطات با اشاره به رصد میدانی مشکلات زائران تصریح کرد: در جریان سفر به عراق و گفتوگو با زائران متوجه شدیم که گاهی اعتبار شارژ سیمکارتهای زوار متناسب با نیاز آنها در طول سفر نبوده و کفاف نیازهایشان را نمیدهد. به همین منظور، تفاهمی با طرف عراقی انجام شد تا ایستگاههایی برای ارائه اینترنت رایگان به زائران در مسیر این راهپیمایی باشکوه و معنوی ایجاد شود.