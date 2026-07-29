به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، این آکادمی شامل بخش اداری، خوابگاه، سالن کنفرانس و رستوران است که به دو سالن تمرین و مسابقه قدیمی فدراسیون بوکس متصل می شود.

برای تجهیز این مرکز بالغ بر صد میلیارد تومان هزینه شده است.

در مراسم افتتاحیه آکادمی تیم های ملی بوکس سیدمناف هاشمی و سیدمحمدشروین اسلقیان معاونان وزیر وررش و جوانان، جمعی از قهرمانان و‌پیشکسوتان بوکس، کشتی و کاراته همراه با سیدمحمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و‌نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور داشتند.