آکادمی تیم های ملی بوکس افتتاح شد
مرکز آکادمی تیم های ملی بوکس با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما
، این آکادمی شامل بخش اداری، خوابگاه، سالن کنفرانس و رستوران است که به دو سالن تمرین و مسابقه قدیمی فدراسیون بوکس متصل می شود.
برای تجهیز این مرکز بالغ بر صد میلیارد تومان هزینه شده است.
در مراسم افتتاحیه آکادمی تیم های ملی بوکس سیدمناف هاشمی و سیدمحمدشروین اسلقیان معاونان وزیر وررش و جوانان، جمعی از قهرمانان وپیشکسوتان بوکس، کشتی و کاراته همراه با سیدمحمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور حضور داشتند.