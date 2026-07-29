به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۳ راس دام سنگین در عملیات مبارزه با قاچاق و خروج غیر مجاز دام زنده از استان، به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شرق این استان خبر داد.

سرهنگ علی داداش تبار در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا با محوریت پیشگیری از قاچاق دام و احشام؛ اجرای طرح استانی مبارزه با قاچاق و خروج غیرمجاز دام زنده در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی در شرق مازندران، یک خودرو نیسان حامل احشام زنده را که از مبدا استان گلستان به سمت استان مازندران و بدون مجوز از دامپزشکی در حال حرکت بود را شناسایی و نسبت به توقیف خودرو اقدام کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به کشف ۳ راس دام قاچاق فاقد مجوز حمل از خودروی مورد نظر گفت: کارشناسان مربوطه ارزش احشام قاچاق را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند و راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ داداش تبار از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.