پخش زنده
امروز: -
بانک ملی ایران برای جبران آثار ناشی از اختلال سامانههای بانکی، بستهای از تمهیدات حمایتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، جرایم تأخیر پروندههای اعتباری بخشوده و سررسید برخی تسهیلات تمدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تصمیم با مصوبه هیئتمدیره بانک و در راستای تکریم مشتریان اتخاذ شده است. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال سامانههای بانک امکان ایفای بهموقع تعهدات خود را نداشتهاند، میتوانند در چارچوب ضوابط ابلاغی از تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
با توجه به اختلال ایجادشده در سامانههای بانک در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵، مشتریانی که در این مدت امکان پرداخت اقساط خود را نداشتهاند، در صورتی که اقساط سررسیدشده آنان حداکثر تا یک ماه (حداکثر دو قسط) از موعد پرداخت گذشته باشد و تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، از پرداخت وجه التزام شامل سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه دین معاف خواهند بود و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت میکنند.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط یادشده تا پایان مردادماه، وجه التزام مربوط به کل دوره تأخیر مطابق ضوابط از مشتری دریافت خواهد شد.
بر اساس این تصمیم، سررسید تسهیلات دفعی نیز حداکثر برای یک دوره دوماهه تمدید شده است.
بر اساس این مصوبه، جرایم تأخیر مربوط به پروندههای مطالباتی اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها در دوره اختلال سامانهها نیز مشمول بخشودگی میشود. مشتریان و ضامنینی که مطالبات جاری یا غیرجاری خود را حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان دوره اختلال تسویه کنند، از بخشودگی جرایم تأخیر مربوط به این بازه زمانی برخوردار خواهند شد.
بانک ملی ایران با تأکید بر رویکرد مشتریمدارانه، همواره تلاش کرده است افزون بر ارائه خدمات بانکی، در شرایط خاص نیز با اتخاذ تصمیمهای حمایتی، از حقوق مشتریان صیانت کرده و زمینه بهرهمندی آنان از خدمات بانکی را با کمترین دغدغه فراهم سازد.