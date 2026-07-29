مسئول قرارگاه موکب زینبیه، با اشاره به بهره‌برداری از خدمات الکترونیکی این موکب اظهار کرد: همزمان با پنجمین سال فعالیت موکب زینبیه در کربلای معلی، سایت رسمی و ربات خدمات الکترونیک موکب با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات، ایجاد نظم در فرآیند پذیرش و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما فاطمه تنهایی افزود: زائران اربعین حسینی می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی اطلاع‌رسانی موکب به نشانی mokebzainabiyah.ir و همچنین از طریق ربات موکب به نشانی @mokebzainabiyahbot از خدمات الکترونیکی موکب بهره‌مند شوند و پیش از حضور در کربلا، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

تنهایی ادامه داد: امکان پیش‌ثبت‌نام و رزرو زائران، ثبت نذورات، معرفی کامل خدمات موکب، مشاهده موقعیت مکانی موکب، اطلاع از نحوه پذیرش و اسکان و دریافت اطلاعیه‌های مورد نیاز، از جمله خدماتی است که از طریق این سامانه‌ها در اختیار زائران قرار گرفته است.

مسئول قرارگاه موکب زینبیه با بیان اینکه پیش‌ثبت‌نام زائران نقش مهمی در مدیریت بهتر پذیرش زائرین اباعبدالله (ع) دارد، تصریح کرد: در این سامانه امکان تفکیک اطلاعات بر اساس شهر‌های مختلف پیش‌بینی شده است تا برنامه‌ریزی برای استقبال، اسکان و ارائه خدمات متناسب با ظرفیت موکب با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط دوسویه با زائران یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این سامانه‌هاست. زائران می‌توانند پیشنهادها، انتقاد‌ها و دیدگاه‌های خود را از طریق سایت و ربات ثبت کنند تا با بهره‌گیری از نظرات آنان، کیفیت خدمات موکب به صورت مستمر ارتقا یابد و پاسخگویی سریع‌تر و مؤثرتری به نیاز‌های زائران انجام شود.

مسئول قرارگاه موکب زینبیه در ادامه تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در کنار خدمت‌رسانی میدانی، گامی مؤثر برای افزایش رضایتمندی زائران، تسریع در ارائه خدمات و مدیریت هرچه بهتر فرآیند پذیرش در موکب زینبیه است و امیدواریم با مشارکت و همراهی زائران، امسال نیز شاهد خدمت‌رسانی شایسته به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) باشیم.

وی افزود: این موکب علاوه بر پذیرایی و اسکان بانوان، مادران و کودکان، خدمات متنوعی شامل خدمات درمانی و بهداشتی، فضای استراحت، وضوخانه، پاسخگویی و راهنمایی زائران، مشاوره و پشتیبانی، توزیع غذای گرم و سایر خدمات رفاهی را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهد.

تنهایی با اشاره به استقرار موکب زینبیه در شهر کربلا، شارع‌العباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزه‌الحسین گفت: موکب زینبیه برای پنجمین سال متوالی با محوریت خدمت‌رسانی به بانوان و کودکان زائر حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) فعالیت می‌کند و تلاش دارد محیطی امن، آرام و در شأن بانوان زائر را فراهم آورد.