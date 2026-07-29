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رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جنایت مدرسه شجره طیبه میناب نماد وحشی گری آمریکاییها و نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمدصالح جوکار در سفر به شهرستان میناب افزود: آمریکا امروز به هیچ کدام از اهداف راهبردی خود دست پیدا نکرده و تنگه هرمز برای آن باز شدنی نیست.
وی گفت: آمریکاییها باید منطقه را ترک کنند در غیر اینصورت سربازانش کشته میشوند.
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رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از اسکله بندر کوهستک، مخزن آب روستای بمانی و آب شیرین کن روستای زیارت بازدید کرد.
وی در سفر دو روزه به استان هرمزگان فردا از جزیره قشم بازدید میکند.