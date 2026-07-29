رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جنایت مدرسه شجره طیبه میناب نماد وحشی گری آمریکایی‌ها و نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمدصالح جوکار در سفر به شهرستان میناب افزود: آمریکا امروز به هیچ کدام از اهداف راهبردی خود دست پیدا نکرده و تنگه هرمز برای آن باز شدنی نیست.

وی گفت: آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند در غیر اینصورت سربازانش کشته می‌شوند.

بیشتر بخوانید؛ حمایت کمیسیون بهداشت مجلس از تکمیل زیرساخت‌های درمانی هرمزگان

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از اسکله بندر کوهستک، مخزن آب روستای بمانی و آب شیرین کن روستای زیارت بازدید کرد.

وی در سفر دو روزه به استان هرمزگان فردا از جزیره قشم بازدید می‌کند.