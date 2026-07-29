در راستای رزمایش عهد خدمت به یاد رهبر شهید، ۴۳۰ بسته حاوی کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری میان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دماوند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهرستان دماوند، رزمایش حمایتی با عنوان «عهد خدمت به یاد رهبر شهید» با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برگزار گردید. در این برنامه، تعداد ۴۳۰ بسته معیشتی برای خانواده‌های نیازمندی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (س) هستند، تهیه و توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی شامل کالا‌های اساسی و مایحتاج اولیه خانوار از جمله برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن است که با هدف تأمین نیاز‌های ضروری و کاهش هزینه‌های معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد تهیه شده است.