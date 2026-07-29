به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در منزل جانباز سرافراز ۷۰ درصد حاج سید حسن سجادی از مقام شامخ این دلاورمرد عرصه ایثار و شهادت تجلیل کرد و گفت: جانبازان عزیز ما با گذشتن از تمام هستی خود در مسیر دفاع از حریم اسلام و ولایت، سند‌های زنده حقانیت، مظلومیت و در عین حال اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

سردار معروفی افزود: حاج سید حسن سجادی و تمامی جانبازان سرافراز، با تاسی به حضرت ابالفضل العباس «ع»، در دوران جنگ تحمیلی آزمون خود را به خوبی پس دادند و امروز نیز با صبوری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، همچنان در حال جهاد در عرصه فرهنگی و اعتقادی هستند.

او گفت: امروز وظیفه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی است که پیامِ پیام‌آورانِ ایثار را به درستی به نسل‌های آینده منتقل کنند.

حاج سید حسن سجادی نیز با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس و عملیات‌های حماسه پنج پنج که منجر به جانبازی وی شد، بر ضرورت استمرار راه شهدا و تبیین معارف انقلاب اسلامی در جامعه تأکید کرد.