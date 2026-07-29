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مرحله پانزدهم اردوی آمادگی تیم ملی «پاراشنای» جانبازان و توان یابان از فردا، پنجشنبه به میزبانی مشهد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: این مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا برای حضور در بازیهای پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن تا ۳۱ مردادماه در مشهد به میزبانی هیات خراسان رضوی برگزار میشود.
محمدمهدی آخوندی افزود: در این اردو «ابوالفضل ظریف پوراسماعیل و علی رشیدآبادی» بعنوان ورزشکار از استان خراسان رضوی حضور دارند.
وی ادامه داد: همچنین مهدی ضیایی سرمربی تیم ملی به همراه دستیاران خود سعید سنجری، صادق اسدی به عنوان مربی و شهاب الدین طهماسبی به عنوان مربی بدنساز از این استان با سرپرستی محمدرضا هراتی حضور خواهند داشت.
وی اظهار کرد: رقابتهای جهانی پاراشنا که قبل از ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ به عنوان مسابقات جهانی شنای کمیته بینالمللی المپیک شناخته میشد، رقابتهای قهرمانی شنای جهان است که در آن ورزشکاران دارای معلولیت به رقابت میپردازند.