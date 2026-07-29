به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی انبار احتکار مصالح ساختمانی در این شهرستان شدند.

وی افزود: پلیس پس از بررسی‌های لازم و هماهنگی قضائی، در بازرسی محل مورد نظر، انواع مصالح ساختمانی اعم از ۳۸ هزار کیلو گرم سیمان خاکستری و ۵۲ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم انواع مصالح ساختمانی که به صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا ارزش مصالح ساختمانی کشف شده را برابر بررسی‌های کارشناسان ، ۷۲ میلیارد اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم تحویل تعزیرات حکومتی داده شد.