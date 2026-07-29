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فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف انواع مصالح ساختمانی احتکار شده به ارزش ۷۲ میلیارد ریال در بازرسی مأموران پلیس آگاهی از انباری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی انبار احتکار مصالح ساختمانی در این شهرستان شدند.
وی افزود: پلیس پس از بررسیهای لازم و هماهنگی قضائی، در بازرسی محل مورد نظر، انواع مصالح ساختمانی اعم از ۳۸ هزار کیلو گرم سیمان خاکستری و ۵۲ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم انواع مصالح ساختمانی که به صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا ارزش مصالح ساختمانی کشف شده را برابر بررسیهای کارشناسان ، ۷۲ میلیارد اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم تحویل تعزیرات حکومتی داده شد.